Rissa dopo la sfilata, la folle corsa finisce dopo l'inseguimento

La Spezia - La partecipata sfilata del Palio del Golfo, che come ogni anno partiva da Piazza Brin per raggiungere il terminale di Piazza Europa, era finita da un po' di tempo e mentre tutti stavano rincasando e i tecnici riaprendo le strade di raccordo, la Polizia è dovuta intervenire, ancora una volta, in Corso Cavour all'intersezione con Via Milano su segnalazione di alcuni residenti che avevano notato una rissa in corso fra cittadini extracomunitari.



Quando gli operatori arrivavano in zona non hanno fatto fatica ad intuire che erano due i soggetti interessati alla vicenda: si stavano azzuffando quando alla vista dei poliziotti, uno dei due si è dato alla fuga. Una corsa forsennata per scappare non si bene da cosa, una corsa che ha finito per sfiancarlo: da una parte infatti un poliziotto lo aveva inseguito, dall'altra c'erano colleghi in macchina, pronti ad intercettarlo. Dopo cento metri di corsa, l'uomo si era disfatto di uno zaino, trovato a terra ma dentro al quale venivano trovati soltanto effetti personali.



Una fuga terminata pochi secondi più tardi quando l'uomo rincorso veniva fermato dall'altra volante sopraggiunta. Da che cosa scappasse è tutto da capire, le ipotesi sono tante e non è detto che nella sua folle corsa non avesse trovato il tempo per disfarsi di altro. Una volta identificato, ha però fornito false generalità ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la violazione dell'art 495. Tutto da capire visto che il giovane gambiano risultava in regola, perchè richiedente asilo.