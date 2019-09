Rissa con coltello fuori da un locale, cinque denunciati

La Spezia - Maxi rissa questa notte nella zona industriale alla Spezia. La situazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri della Spezia che hanno fermato cinque giovani tra i 17 e i 29 anni. Le persone coinvolte sono tutte di origine dominicana e dopo un acceso diverbio, scaturito per motivi in corso di accertamento, i ragazzi si sono affrontati violentemente.

Durante la rissa uno di questi ha riportato una ferita da arma da taglio al collo giudicata guaribile in dieci giorni. Tutti e cinque sono stati denunciati in stato di libertà, i carabinieri stanno comunque svolgendo ulteriori indagini al fine di identificare gli altri soggetti coinvolti nella vicenda. L arma utilizzata per sferrare il fendente non è stata ritrovata.