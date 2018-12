Rissa Piazza Brin, i cinque arrestati tornano in libertà

Accolta la richiesta di patteggiamento avanzata dai legali.

La Spezia - Udienza di convalida ieri per i cinque arrestati in seguito alla sanguinolenta rissa dell'altra sera in Piazza Brin. Una volta convalidati gli arresti, i legali hanno fatto richiesta di patteggiamento, accolta in pieno dal magistrato (ieri in aula il dott. Petralia con Pm la dott.ssa Burani e il dott. Casseri). Questo l'esito: sei mesi alle due persone accusate di rissa aggravata e lesioni aggravate, difese dall'avvocato Davide Garbini; sei mesi alla persona accusata di resistenza a pubblico ufficiale e rissa aggravata, e tre mesi ciascuna alle due finite alla sbarra per rissa aggravata, queste tre difese dall'avvocato Debora Cianfanelli.



All'intero quintetto è stata applicata la sospensione della pena con la condizionale. Quindi sentenza emessa, processo chiuso e i cinque condannati tornati in libertà. Li attende una Piazza Brin dove è scattato il pugno di ferro sul consumo di alcol proprio a causa della violenta baruffa dell'altra sera.