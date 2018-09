Risalgono le temperature minime, ma c'è chi si è svegliato a 2,5°

La Spezia - Sarà un venerdì all'insegna del bel tempo con cielo sereno su tutta la regione. Nel pomeriggio si assisterà al passaggio di qualche velatura per l'approssimarsi di una perturbazione da Nord-Ovest. Temperature in ripresa, più decisa nei valori minimi. Venti in prevalenza settentrionali fino a moderati, in attenuazione e rotazione dai quadranti occidentali da metà giornata. Mare poco mosso.



Anche questa mattina il cielo si presenta sereno ovunque , con venti deboli o moderati settentrionali e mare poco mosso (temperatura dell’acqua alla boa di Capo Mele di 23.6 gradi). Le temperature minime sono in leggero aumento. Il valore più basso ancora a Cabanne di Rezzoaglio (Genova) con -0.1 gradi, Sassello (Savona) 1.8, Padivarma (La Spezia) 2.5. Nell’imperiese Colle di Nava ha raggiunto 3.9 . Anche oggi nessuna minima superiore ai 20 gradi con il valori più alti a Sanremo (Imperia) con 19.6 e Corniolo (La Spezia) con 19.5.



Queste le minime che si registrano al momento nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia:

Genova Centro Funzionale 18.0

Savona Istituto Nautico 17.1

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 18.3

La Spezia 14.4



(fonte Arpal)