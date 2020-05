Risalgono le persone in sorveglianza attiva, ma calano i casi attivi

La Spezia - Scende ancora il numero dei casi di Covid-19 attivi sul territorio provinciale: dai 253 di ieri si è passati a 249. Verso opposto per l'andamento del dato delle sorveglianze attive che salgono da 241 a 289 (48 più di ieri). Restano invariati, invece, i numeri delle persone ricoverate negli ospedali spezzini, che sono 43, dei pazienti in Terapia intensiva, che sono 5, e dei decessi di persone Covid-19 positive, che sono 130 dall'inizio dell'emergenza.



I Liguria i casi attivi sono 4.749 (42 meno di ieri), gli ospedalizzati sono 522, come ieri, e i pazienti in Terapia intensiva sono 38. Il totale dei test effettuati è salito a 68.814 (1.492 più di ieri) e i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono diventati 1.905 (14 più di ieri). I guariti con due test consecutivi negativi sono 2.790 (74 più di ieri) e le persone in isolamento domiciliare sono 2.322 (56 meno di ieri).

I decessi di pazienti Covid-19 positivi sono in totale 1.291 dall'inizio dell'emergenza (12 più di ieri).



Casi attivi per provincia

IMPERIA - 685

SAVONA - 837

GENOVA - 2.974

LA SPEZIA - 249

Altro/in fase di verifica - 4

TOTALE - 4.749



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 95 (7)

ASL 2 - 79 (6)

Ospedale Policlinico San Martino - 86 (8)

Ospedale Evangelico - 18 (0)

Ospedale Galliera - 89 (0)

Ospedale Gaslini - 1 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 72 (7)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 38 (5)

ASL 4 Lavagna - 1 (0)

ASL 5 - 43 (5)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 123

ASL 2 - 548

ASL 3 - 354

ASL 4 - 299

ASL 5 - 289

Liguria - 1.613