Riottiene la patente e va a bere con un'amica (senza casco)

Multa per lei, licenza di guida e veicolo ritirato per lui.

La Spezia - Gironzolava con un'amica per la città in sella ad uno scooter peccato però che lui avesse alzato troppo il gomito e lei fosse senza casco. La vicenda è finita con il secondo ritiro della patente in un anno per lui, un 40enne spezzino, una multa da 80 euro per lei e il fermo amministrativo del mezzo. L'episodio risale alle 23 di ieri in Via XX Settembre dove la coppia è stata avvistata da una pattuglia della Polizia municipale. Inutile dire che l'attenzione degli agenti è stata catturata proprio dalla donna che viaggiava senza casco.

Dagli accertamenti è emerso che al 40enne, appena sceso dallo scooter e dal forte alito vinoso, era già stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza e l'aveva recuperata appena una settimana fa. In supporto alla Polizia municipale sono arrivati anche i carabinieri dotati di etilometro a bordo della gazzella. L'alcoltest ha segnato un tasso alto che superava 1.3 g/l. Il 40enne oltre che aver salutato per la seconda volta la patente in dodici mesi è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.