Rimpatriato dopo una sfilza di reati, Casablanca lo aspetta

La Spezia - Lo hanno cercato per diverso tempo, ieri gli agenti della questura della Spezia lo hanno riconosciuto mentre passeggiava lungo Via del Prione. Lui è un cittadino marocchino di 38 anni, con alle spalle una carriera criminale di tutto rispetto: irregolare sul territorio, pluripregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti ad offendere, reati inerenti l’immigrazione, lesioni, violenza, minaccia, danneggiamento ed evasione. Il personale dell'Ufficio immigrazione della Questura della Spezia aveva il suo file in cima alla lista dei soggetti pronti per l'espulsione, il suo volto ben conosciuto dagli uomini delle volanti. Ieri è passato dalla questura per l'ultima volta, è stato accompagnato al centro per rimpatri di Torino nella giornata di oggi dove sarà imbarcato per Casablanca sul primo volo utile.