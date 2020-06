Rimangono 13 ricoveri Covid nello Spezzino

La Spezia - Altri tre pazienti Covid lasciano gli ospedali spezzini. E così nei reparti dedicati a chi ha contratto il coronavirus rimangono 13 persone tra il Sant'Andrea e il San Bartolomeo, nessuno in terapia intensiva. E' l'aggiornamento di martedì 2 giugno, che segnala un ennesimo calo in tutta la Liguria. Lo Spezzino rimane l'area meno colpita con i suoi 75 positivi (-6 rispetto a ieri) e 90 in sorveglianza attiva (-10). In tutta la regione i positivi sono 2.819 (-56) su 109.060 test effettuati, di cui 1.273 nelle ultime 24 ore. La stragrande maggioranza si trova nella zona di Genova (1.961 positivi), seguita da Savona (459) e Imperia (320). I clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 2.273 (+9), il totale dei guariti con due test consecutivi negativi sale a 5.447 (+70). Le vittime totali sono 1.466. La Regione Liguria (dati Alisa-Ministero della Salute) segnala un solo decesso, mentre i report delle singole ASL ne sommano cinque nelle ultime 24 ore, di cui quattro con comorbidità. Nessuna di queste in ogni caso nello Spezzino.