Rimane incastrata tra le portiere del bus e trascinata

La dinamica è in fase di accertamento da parte della Polizia municipale della Spezia. L'episodio risale alle 10 di stamani.

La Spezia - Stava salendo dalla porta posteriore del bus quando le porte si sono chiuse ed è rimasta incastrata. Momenti di paura questa mattina in centro città per una donna, ora ricoverata in ospedale, bloccata tra le porte del bus della linea 3.

La dinamica dell'intera vicenda è in fase di accertamento da parte della Polizia municipale. Stando a quanto ricostruito l'autobus transitava per Via di Monale quando si è fermato per far salire altri passeggeri. Gli agenti della Locale ora stanno cercando di capire come e quando la donna si sia avvicinata al mezzo, sia salita per poi rimanere chiusa in mezzo alle portiere.

Stando a quanto riferito per un momento nessuno si sarebbe accorto della situazione di pericolo. L'autobus sarebbe ripartito e avrebbe proceduto per qualche metro.

Il mezzo è stato fermato, la donna soccorsa e portata in ospedale. Il traffico ha subìto pesanti rallentamenti.