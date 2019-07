Rimane coinvolto in un incidente, scappa e si mette nei guai

La Spezia - Il loro incidente si sarebbe risolto facilmente. Peccato che lo scooterista di uno dei due mezzi coinvolti abbia inforcato la sella del suo due ruote e si sia dato alla fuga, senza nemmeno rimettere il casco. Per il fuggitivo, un dominicano 30enne residente fuori provincia, comunque sono arrivati il ritiro della patente, una denuncia e una serie di sanzioni per un totale di 2.500 euro.

L'incidente è avvenuto in Via Padre Giuliani e risale alla notte di domenica quando l'uomo che viaggiava a bordo di uno scooter Piaggio 150 è entrato in collisione con un'utilitaria Volkswagen condotta da un 23enne che si trovava in compagnia di altri amici. Come detto, il sinistro si è rivelato di piccola entità nessuno infatti è rimasto ferito. Il gruppetto però non riusciva a trovare un accordo sulla dinamica e quando gli occupanti della vettura hanno deciso di chiamare il numero unico delle emergenze (1 1 2) lo scooterista è saltato in sella al suo mezzo per sparire nella notte.

I ragazzi dell'auto sono rimasti in mano con un pugno di mosche. L'epilogo è arrivato il giorno successivo, infatti si sono presentati al comando della Polizia municipale di Via Lamarmora per raccontare l'accaduto. Gli agenti dell'Infortunistica sono riusciti, in poche mosse, a rintracciare sia lo scooter che il suo conducente poi convocato in caserma.

Davanti agli agenti si è dissolto il mistero della fuga: la patente del 30enne era di una categoria diversa da quella utile per guidare lo scooter e, come se non bastasse, era scaduta. Da ulteriori accertamenti è emerso che il mezzo che conduceva domenica notte era senza assicurazione.

L'uomo dovrà rispondere della fuga, senza casco, dopo l'incidente. Lo scooter è stato sottoposto a fermo amministrativo, sequestrato e, come detto, la sua patente ritirata.