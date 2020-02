Rimane appeso a un albero, un passante lo sente e chiama i soccorsi

La Spezia - E' rimasto appeso a un albero per un bel po' di tempo finché le sue urla non hanno attirato l'attenzione di un passante. Brutta avventura per un 62enne spezzino che passeggiava per i boschi di San Venerio. L'uomo è improvvisamente scivolato in mezzo alla vegetazione e per non cadere nel vuoto si è aggrappato ad un albero al quale è rimasto appeso per un bel po' di tempo.

Il 62enne ha cominciato a gridare con tutto il fiato che aveva in corpo e un altro uomo, che portava a spasso il cane, lo ha sentito e avvertito i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e la Pubblica assistenza Croce verde di Vezzano Ligure. L'uomo è stato recuperato e medicato sul posto.