La Spezia - Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando della Spezia è intervenuta nel tardo pomeriggio odierno per spengere un principio di incendio sviluppatosi in uno scantinato.

L'allarme è scattato quando alcuni passanti di via Napoli hanno notato del fumo uscire da alcune finestre poste all'altezza del piano stradale del palazzo gestito dall'ARTE all'angolo con via Nino Bixio.

Una volta arrivati è stato appurato che si trattava di alcuni rifiuti accumulati nelle cantine che stavano bruciando. In pochi minuti le fiamme sono state estinte ed a quel punto i Vigili del Fuoco hanno proceduto alla bonifica del materiale che era stato coinvolto nell'incendio. Contemporaneamente una squadra è intervenuta alle Pianazze per una canna fumaria in fiamme.