Ricoverati spezzini su di oltre il 10 per cento, calano i positivi

La Spezia - Cresce di 12 unità il numero dei ricoverati con positività al coronavirus negli ospedali spezzini: ora il totale è 118, di cui 113 (+10), di cui 4 in terapia intensiva, al San Bartolomeo, e 5 (+2), di cui uno in terapia intensiva, a Sant'Andrea. I ricoverati su scala regionale sono 751 (-2) di cui 64 in Ti. Il bollettino regionale odierno aggiunge poi 12 deceduti (decessi quasi tutti risalenti agli ultimi tre giorni) in Liguria con positività al Covid-19, portando il totale regionale a 2.831; tra le vittime, una si è spenta nella nostra provincia: si tratta di una donna di 91 anni che era ricoverata a Sarzana, scomparsa nella giornata di ieri (284ma vittima in Asl5). Sono poi 328 i nuovi positivi rilevati in regione a su 4.621 tamponi molecolari fatti nelle ultime 24 ore; di questi, 62 sono residenti nello Spezzino. La nostra provincia attualmente conta 1.095 positivi, 46 in meno rispetto a ieri; nel complesso la Liguria ne conta poco meno di 7mila (ieri 7.118). I guariti di giornata? 455, si viaggia verso quota 48mila da inizio pandemia. Sono infine 5.847 i soggetti in sorveglanza attiva (quasi 700 in Asl5) e 5.207 (-217) i liguri in isolamento domiciliare.