Ricoverati ancora sopra quota 150. Due decessi di positivi a Sarzana

La Spezia - Continua l'altalena dei numeri provinciali relativi al coronavirus. Stando al bollettino emesso quotidianamente da Asl 5 e Alisa, infatti, nelle ultime 24 ore calano i positivi in provincia, ma aumentano gli ospedalizzati. Nello specifico, oggi si registrano 11 nuovi casi di contagio nel territorio, ma il totale di quelli attualmente positivi passa 904 a 894 (10 meno di ieri) grazie alle guarigioni e alle negativizzazioni avvenute tra ieri e oggi.

Salgono, invece, i pazienti ricoverati nei due ospedali provinciali: al Sant'Andrea sono ospedalizzati 7 casi, uno dei quali in Terapia intensiva, al San Bartolomeo ce ne sono 151, 8 dei quali in Rianimazione. Il totale dei pazienti gravi scende quindi da 10 a 9.

Sale, infine, anche l'ultimo dato, il più doloroso. Sono infatti due i decessi comunicati nelle ultime 24 ore di pazienti Covid-19 positivi. Si tratta di due donne di 78 e 80 anni, entrambe decedute ieri nell'ospedale sarzanese, che portano il totale provinciale da inizio emergenza a 338.



A livello regionale i nuovi positivi sono 164, a fronte di 1.637 tamponi molecolari e 1.355 tamponi antigenici eseguiti. Oltre agli 11 casi spezzini, si contano 12 nuovi contagi in Asl 1, 83 in Asl 2, 48 in Asl 3 e 9 in Asl 4. A questi si aggiunge un caso non riconducibile alla residenza in Liguria.

Sono in totale 6.168 (98 meno di ieri) i casi di Covid-19 attualmente attivi sul territorio ligure, mentre sono 689 (22 più di ieri) gli ospedalizzati. Di questi 67 sono in Terapia intensiva.

Con le 6 comunicate oggi ammonta a 3.241, infine, il numero delle schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio della pandemia.