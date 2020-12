Ricoverati ancora sopra quota 100, ma solo tre sono in Terapia intensiva

La Spezia - Scendono, seppure di poco, tutti i dati relativi al coronavirus nella provincia della Spezia. Il numero dei casi attualmente attivi cala da 1.318 a 1.296 (22 meno di ieri), così come si riducono gli ospedalizzati, passando da 102 a 101, e i pazienti ricoverati in Terapia intensiva, che passano da 5 a 3. Il tutto nonostante anche nelle ultime 24 ore siano emersi nuovi casi, per la precisione 23, indice del fatto che le guarigioni continuano a ritmo più sostenuto dei nuovi contagi.

Rimane inalterato, invece, il numero dei decessi di pazienti Covid 19 positivi negli ospedali della Asl 5.



A livello regionale i nuovi positivi sono 216 a fronte di 3.789 tamponi molecolari. Oltre ai 23 casi spezzini se ne contano 31 in Asl 1, 58 in Asl 2, 63 in Asl 3 e 34 in Asl 4.

Il totale dei casi attualmente positivi è sceso a 7.483 sul territorio ligure (70 meno di ieri) ma gli ospedalizzati crescono di 7 unità arrivando a 765. Ancora elevato il numero dei pazienti in Terapia intensiva (65) e quello dei decessi registrati nelle ultime 24 ore (16), a causa dei quali il totale dall'inizio della pandemia lievita sino a 2.798 decessi di pazienti Covid-19 positivi.