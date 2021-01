Riconosciuto per strada dopo settimane l'autore di una rapina a un pizzaiolo

La Spezia - L'8 dicembre scorso due stranieri erano entrati in una pizzeria di Viale Garibaldi ordinando una pizza da asporto e mentre uno dei due cercava di impedire al proprietario del locale di uscire in strada, l’altro straniero si introduceva furtivamente all’interno della sua autovettura, parcheggiata nelle vicinanze.

Nel tentativo di distrarre e bloccare il titolare, il giovane straniero all’interno del locale dava in escandescenza e, dopo aver danneggiato la porta di ingresso, iniziava a sferrare colpi attorno, tali da essere arrestato dagli agenti della Volante intervenuta, mentre l’altro, visto il degenerare della situazione, si dava precipitosamente alla fuga.



A distanza di settimane, precisamente nel pomeriggio del 25 gennaio, l'uomo è stato riconosciuto e segnalato al 112, mentre percorreva Corso Cavour.

Immediatamente la Centrale operativa della Questura inviava sul posto un equipaggio della Squadra Volante che, a seguito della descrizione fornita, intercettava e bloccava un cittadino marocchino di 33 anni, regolarmente soggiornante nel territorio nazionale. Accompagnato presso gli uffici della Questura, all’esito degli accertamenti del caso, l’uomo veniva riconosciuto senza alcun dubbio dalla vittima del reato, come uno dei due autori della tentata rapina e più precisamente in colui che stava rovistando all’interno della sua autovettura.

Dopo gli accertamenti di rito, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per il reato di ‘tentata rapina in concorso’.