Riapre la Litoranea a senso unico alternato, notte di frane e smottamenti

La Spezia - Ultime ore di allerta meteo gialla sullo Spezzino, fino alle 12, Vigili del Fuoco e tecnici al lavoro per tutta la notte per una serie di frane che si sono verificate su tutto il territorio. A destare particolare attenzione rimangono la frana di Torenco, dove 70 persone sono rimaste isolate a causa di uno smottamento sull'unica strada di accesso, e Tivegna trafficabile solo per i mezzi di soccorso. Intanto la Provincia ha riaperto la circolazione, a senso unico alternato, sulla strada provinciale 370 della Litoranea a senso unico alternato.

Tra la Val di Vara e il resto del territorio sono stati eseguiti più di dieci interventi in poche ore, molti sono già terminati ma il lavoro di tecnici e pompieri prosegue. Sempre sullo spezzino rimane da segnalare un'interruzione temporanea della viabilità, a Campiglia, al bivio Pianello per degli alberi caduti. La situazione tornerà alla normalità in mattinata. La strada della Ripa resta chiusa fino a nuovo ordine. La sospensione al traffico era arrivata nel tardo pomeriggio di ieri. Il messaggio di allarme diramato dal pluviometro riportava il superamento della soglia dell’intensità di pioggia di 17 millimetri di pioggia in 1 ora.



Le maggiori criticità si sono riscontrate principalmente per le piante sulle sedi stradali e per alcuni smottamenti. Un'altra frana si è verificata sulla strada provinciale 5 che collega Borghetto a Brugnato.

Intanto, questa mattina alle 12, la Regione con l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone raggiungerà il Comune di Follo per poi andare a verificare la situazione nella frazione di Torenco, come detto, rimasta isolata a causa di uno smottamento avvenuto nella tarda serata di ieri.



Infine, la giornata di oggi sarà caratterizzata da possibili schiarite sul Centro- Ponente e da nuvolosità irregolare a Levante. Sullo Spezzino dunque potrebbero verificarsi nuovamente piogge di variabile intensità. I venti al mattino saranno tra deboli e moderati meridionali con ingressi settentrionali sul centro; dal pomeriggio soffieranno meridionali fino a forti con raffiche di burrasca. Il mare sarà agitato con mareggiate intense da Libeccio, temporaneo calo nelle ore centrali. Le temperature oscilleranno tra una minima di 11 gradi e una massima di 13 gradi.



