Restano tre i ricoverati spezzini, intanto a Savona due nuovi casi

La Spezia - Calano di 4 unità i positivi sul territorio regionale ligure, che ora ammontano a 1.140. Sono 22 i contagiati in Asl5, uno in meno rispetto a ieri. Tre gli ospedalizzati nella nostra provincia, numero invariato. I ricoverati Covid positivi in tutta la Liguria sono ad oggi 27 (-3). Sono poi 1.195 (-89) i liguri in sorveglianza attiva, 134 (+22) dei quali in Asl5. Sono 7.471 (+7) i liguri guariti con due test negativi consecutivi e 184.178 (+1.381) i tamponi effettuati dall'inizio pandemia sul territorio regionale. Sono infine 182 (+2) i liguri in isolamento domiciliare, mentre i decessi restano a quota 1.566 (di cui 143 in Asl5).

Sono 73 i positivi correlati al cluster savonese: due nuovi casi nella giornata di oggi. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono 10 dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 190 nuovi tamponi, due risultati positivi relativi a due dipendenti del ristorante. Restano tre i ricoverati: due in ospedale, in buone condizioni, e uno nella residenza protetta “Casa del Clero” ad Albenga.