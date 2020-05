Restano 5 pazienti in Terapia intensiva, 242 i casi attivi in provincia

La Spezia - Prosegue la lenta discesa dei numeri che descrivono l'andamento del contagio da coronavirus all'interno dei confini della provincia spezzina. Il numero dei casi attualmente attivi è sceso da 249 a 242 (7 meno di ieri), mentre gli ospedalizzati calano da 43 a 42. Rimane stabile il dato relativo alle persone ricoverate in Terapia intensiva, che sono 5, così come quello dei decessi di pazienti Covid-19 positivi, fermo a 130 dall'inizio dell'emergenza. Dopo l'impennata registrata ieri in termini di persone in sorveglianza attiva, oggi, come spesso accade si assiste a una brusca discesa: da 289 si passa a 226 (63 meno di ieri).



I positivi in Liguria scendono a 4.706 (43 meno di ieri) e gli ospedalizzati calano a 482 (40 meno di ieri), 35 dei quali si trovano in Terapia intensiva.

Il totale dei test effettuati è salito a 70.159 (1.345 più di ieri), i clinicamente guariti (asintomatici positivi e domicilio) sono 1.927 (22 più di ieri) e i guariti con due test consecutivi negativi 2.856 (66 più di ieri).

In isolamento domiciliare ci sono 2.297 persone (25 meno di ieri) e i decessi di pazienti Covid-19 positivi sono in totale dall'inizio dell'emergenza 1.299 (8 più di ieri).



Casi per provincia

IMPERIA - 676

SAVONA - 830

GENOVA - 2.954

LA SPEZIA - 242

Altro/in fase di verifica - 4

TOTALE - 4.706



Ospedalizzati (di cui in Terapia intensiva)

ASL 1 - 79 (7)

ASL 2 - 78 (5)

Ospedale Policlinico San Martino - 76 (8)

Ospedale Evangelico - 18 (0)

Ospedale Galliera - 87 (0)

Ospedale Gaslini - 1 (0)

ASL 3 Villa Scassi - 64 (6)

ASL 3 Gallino - 0 (0)

ASL 3 Micone - 0 (0)

ASL 3 Colletta - 0 (0)

ASL 4 Sestri Levante - 37 (4)

ASL 4 Lavagna - 0 (0)

ASL 5 - 42 (5)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 134

ASL 2 - 540

ASL 3 - 333

ASL 4 - 292

ASL 5 - 226

Liguria - 1.525