Recuperato il corpo del 51enne morto a Punta Bianca

La Spezia - E' stata recuperata la salma del 51enne originario di Perugia morto questo pomeriggio a Punta Bianca (leggi qui). Le operazioni si sono rivelate molto complesse e il lavoro intenso di Capitaneria di porto, Vigili del fuoco e il Soccorso alpino hanno permesso che il corpo fosse riportato a terra.

La salma è stata recuperata per poi essere portata in un punto dove l'elicottero potesse recuperarlo. Da lì poi il velivolo è atterrato alla pista di Valdellora dove è arrivato un altro mezzo che ha preso in carico la salma per portarla in obitorio, dove era presente il medico legale.