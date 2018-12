Reati di droga, Spezia tra le maglie nere. Meglio su scippi e rapine

La fotografia de IlSole24Ore affidata al consueto report sulla qualità della vita.

La Spezia - La provincia spezzina è la 76ma a livello nazionale per quanto concerne 'Giustizia e sicurezza'. Lo dice l'ormai tradizionale indagine sulla qualità della vita condotta da IlSole24Ore. La menzionata voce nel precedente rapporto aveva visto lo Spezzino all'88°, stretta tra Brescia e Vibo Valentia, posto con 234 punti, 24 in meno rispetto alla rilevazione diffusa oggi dal quotidiano economico milanese. Mettendo un attimo da parte la giustizia, notiamo come per quanto riguarda la sicurezza siano quattro le voci considerate: scippi, rapine, reati legati alla droga e furti di automobili.



Ebbene, il report dice che nel 2017 (anno di riferimento della rilevazione odierna) tra capoluogo e provincia sono stati registrati 250 scippi ogni 100mila abitanti (e visto che in provincia vivono circa 220mila anime, non è difficile fare il totale: oltre mezzo migliaio), valore che frutta un 89° posto, migliorativo rispetto alla rilevazione dello scorso anno (358 scippi ogni 100mila abitanti, 96° posto).



Capitolo rapine: 32 ogni 100mila abitanti, 64ma posizione a livello nazionale. Non un grandissimo risultato, ma l'indagine precedente aveva detto 39 rapine e 88ma piazza. I furti di auto sono stati 40 ogni 100mila abitanti, che si traduce in un discreto 29° posto, in linea con la rilevazione precedente (41 furti, 26° posto). Infine, 87 i reati di droga rilevati nel 2017 ogni 100mila abitanti, una voce che vede Spezia tra i fanalini di cosa, 96ma su 107. Impossibile il raffronto con il rapporto dell'anno scorso, visto che la voce non era stata contemplata.