Razzia in un'auto nel parcheggio della stazione, responsabile incastrato dalle telecamere

La Spezia - Ha rovistato e danneggiato un’auto nel parcheggio sotterraneo della Stazione centrale della Spezia mettendo assieme tra spiccioli. capi di abbigliamento e un telecomando di un garage, un bottino da 160 euro. Le indagini della Squadra mobile hanno incastrato un cittadino tunisino di 34 anni ora segnalato all’Autorità giudiziaria per furto aggravato.

La razzia a bordo dell’auto risale allo scorso 3 ottobre quando il proprietario ha sporto denuncia contro ignoti. Dopo aver rotto il vetro laterale del passeggero e dopo avere rovistato ovunque, avevano asportato alcuni capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 150 euro, alcuni spiccioli per un valore di circa 10 euro e un telecomando per l’apertura di un garage.

A seguito della denuncia, gli investigatori della Squadra Mobile hanno proceduto ad acquisire e visionare i filmati delle telecamere poste all’interno del predetto garage. Gli investigatori hanno riconosciuto l’autore del furto che, nonostante il goffo tentativo di nascondersi agli occhi delle videocamere tirandosi la maglietta fin sulla testa, veniva individuato come un cittadino tunisino trentaquattrenne, già conosciuto dallo stesso personale della Squadra Mobile spezzina per reati analoghi contro il patrimonio. Nel corso della visione dei filmati, gli investigatori hanno potuto constatare che lo stesso individuo, prima di effettuare la ‘spaccata’ ai danni della Mercedes in questione, aveva tentato invano di forzare altre autovetture.