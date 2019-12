Razzia al distributore, 51enne in manette

La Spezia - I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia della Spezia, la notte scorsa, sono intervenuti in Viale Italia nei pressi di una stazione di servizio di carburante allertati dagli abitanti della zona che hanno sentito un rumore di vetri infranti ed hanno dato l’allarme.

L’intervento è stato rapido e all’arrivo della pattuglia il ladro, un 51enne della Spezia in attesa di occupazione, volto noto alle forze dell’ordine, era ancora all’interno dell’ufficio del distributore intento a rovistare in cassa e nei cassetti di una piccola scrivania per completare l’opera appena iniziata e quindi impossessarsi, sia del denaro lasciato dai gestori, sia di una serie di schede carburante spendibili nei punti vendita sulle tratte stradali/autostradali per il rifornimento di combustibili.

Il soggetto ha trascorso la notte in camera di sicurezza presso il comando provinciale della Spezia e questa mattina è comparso davanti al GIP del Tribunale, Dr. Nappi, che ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’autore del reato l’obbligo di firma presso un Comando dell’Arma.

Il denaro e le schede carburante asportate sono state recuperate per intero e restituite al proprietario della stazione di servizio.