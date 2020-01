Rapporto Dia, nello Spezzino "Locale di Roghudi e altri gruppi"

La Spezia - Viene riservato ampio spazio anche alla Liguria e alla nostra provincia nel rapporto della Direzione Investigativa antimafia relativa al primo semestre del 2019. Documento trasmesso al Parlamento, e diffuso oggi, che lancia l'allarme su come “Il crimine ambientale è un fenomeno in preoccupante estensione perché coinvolge, trasversalmente, interessi diversificati. Il prodotto di tali comportamenti illeciti interferisce sull'ambiente e sull'integrità fisica e psichica delle persone, ledendone la qualità della vita, con conseguenti rilevanti costi sociali".

Dall'analisi svolta dalla Dia emerge inoltre “il tentativo della criminalità organizzata di acquisire gli appalti per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani (prima fase del ciclo dei rifiuti), nonché di acquisire le attività di bonifica dei siti”.

Per quanto riguarda invece la 'Ndrangheta viene osservato come essa esprima “un radicato livello di penetrazione nel mondo politico ed istituzionale, ottenendo indebiti vantaggi nella concessione di appalti e commesse pubbliche". Analogamente, "l'infiltrazione nel settore imprenditoriale le consente di inserirsi nelle compagini societarie sane, ottenendo il duplice effetto di riciclare i proventi illecitamente accumulati e di acquisirne ulteriori attraverso i canali legali, arrivando anche a 'scalare' le imprese fino a raggiungerne la titolarità".



Secondo la Dia la Liguria resta “una regione con un'economia molto attrattiva per la criminalità organizzata. Le strutture di ‘ndrangheta attive nelle diverse province liguri hanno privilegiato, nel tempo, la logica degli affari, che punta ad un’infiltrazione silente dell’economia”. Anche in questo rapporto vengono inoltre citate le quattro “unità periferiche” o locali operanti a Ventimiglia, Genova, Lavagna e Sarzana, con “numerose 'ndrine concentrate soprattutto nell'imperiese”. Compagini “che operano in stretta sinergia tra di loro e si relazionano con il Crimine reggino attraverso la Camera di controllo, un'entità mafiosa intermedia e di raccordo con sede a Genova”.



“Nella provincia di La Spezia – si legge - le acquisizioni investigative degli ultimi anni hanno evidenziato la presenza di un locale nell’area di Sarzana, proiezione extraregionale del cartello mafioso ricadente nell’alveo criminale del locale di Roghudi. Nella stessa provincia si sono altresì evidenziati altri gruppi originari del crotonese, ritenuti contigui a contesti di ‘ndrangheta, ma non riconducibili alla cellula mafiosa sarzanese”. Si fa particolare riferimento “a realtà presenti a La Spezia dove hanno investito (in imprese, beni mobili e immobili) i proventi illeciti derivanti dall'attività di narcotraffico internazionale di cocaina”.



“Il 28 febbraio 2019 – ricorda la Dia - a La Spezia, i Carabinieri hanno eseguito un decreto di confisca emesso dal locale Tribunale nei confronti di 4 esponenti. Il provvedimento ha riguardato beni per un valore complessivo stimato in oltre 5 milioni di euro1103. Riguardo alle altre organizzazioni criminali, si conferma la tendenza già constatata nelle altre province, con presenze non strutturate, specie di origine campana, emerse in passato da importanti attività investigative. In relazione a contesti associativi riferibili a gruppi criminali locali si segnala l’operazione “I Maghi del nolo”1104 della Guardia di finanza di La Spezia, conclusa il 29 marzo 2019 – conclude il rapporto - con l’arresto dei 5 componenti di un’associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di truffe ai danni di società finanziarie e istituti di credito, riciclaggio ed autoriciclaggio”.