Rapinato e picchiato dal branco. Uno è già finito nei guai

La Spezia - La notte del 15 settembre, nel quartiere Umbertino, un 40enne spezzino è stato accerchiato da un gruppo di extracomunitari mentre si trovava in strada. Nei minuti successivi l’uomo è stato aggredito in modo feroce con calci e pugni. Una volta caduto a terra è stato addirittura spogliato di alcuni indumenti, tra cui i pantaloni indossati che sono stati asportati con il telefono cellulare e il portafogli risultato contenere poco meno di 100 euro. Il 40enne, tramortito e seminudo, ha raggiunto una delle vie principali chiedendo aiuto ad un passante per allertare i soccorsi.



Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha trasportato il ferito sanguinante, con il volto tumefatto, presso il pronto soccorso dell’ospedale della Spezia.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia hanno avviato fin da subito le indagini acquisendo le prime informazioni sull’accaduto dalla vittima ed analizzando attentamente i filmati delle telecamere di videosorveglianza del Comune. Grazie alle immagini e alla conoscenza del territorio, gli investigatori dell’Arma hanno riconosciuto uno degli aggressori in un cittadino sudamericano 31enne.

La vittima, dimessa dopo alcune ore di accertamenti e cure, ha riportato varie ferite al volto, contusioni agli arti inferiori e la frattura delle ossa nasali con una prognosi di un mese.



L’aggressore è stato denunciato in stato di libertà per rapina aggravata in concorso e per lesioni personali aggravate. Sono in corso ulteriori accertamenti grazie ai quali, nelle prossime ore, si potranno identificare gli altri 2 uomini che hanno partecipato all’aggressione.