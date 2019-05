Rapinato da tre uomini, uno finisce in manette

Un cittadino extracomunitario è stato minacciato con un paio di forbici per poi essere derubato. Dei tre malviventi, solo uno, italiano, è stato rintracciato. Ora è in carcere.

La Spezia - Rapinato da tre uomini, uno è stato arrestato e per gli altri due è caccia aperta. È quanto accaduto ieri sera, alle 21.20, tra Via Napoli e Viale Garibaldi quando un extracomunitario è stato avvicinato da tre uomini che lo hanno minacciato con un paio di forbici, gli hanno sottratto lo smartphone e il portafoglio. Sono stati momenti concitati e ne è nata una colluttazione. Nonostante tutto la vittima della rapina, che ha rimediato ferite guaribili in un giorno, è riuscita a recuperare il suo telefono personale e quando gli agenti di Polizia sono arrivati sul posto si è prodigato per fornire informazioni utili a rintracciare almeno uno dei suoi aggressori. Il repentino intervento delle volanti della Polizia di Stato ha portato all'arresto di un 55enne italiano già noto agli uffici per reati contro il patrimonio. L'uomo ora si trova nel carcere di Villa Andreino.