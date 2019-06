Rapina in centro a danno di tre turisti emiliani

La Spezia - Una vancanza finita con una rapina. Tre turisti di Reggio Emilia nei giorni scorsi sono rimasti coinvolti in una zuffa in Via Chiodo con un gruppo di giovani sudamericani. L'alcol potrebbe aver fatto scatenare il parapiglia solo l'intervento delle guardie giurate e dei carabinieri ha messo fine alla vicenda. E' stata proprio la prima pattuglia a notare lo scontro tra le due fazioni.

I reggiani erano in tre mentre nell'altro gruppo c'erano almeno sei persone. Sarebbe volata qualche battuta di troppo e poi la situazione è degenerata. I turisti sono stati anche derubati dei cellulari, mentre gli altri sono scappati via nella notte. Nel frattempo sono state acquisite le immagini delle telecamere della zona e i tre ragazzi aggrediti sono stati refertati in ospedale.