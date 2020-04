Rapina al minimarket, ubriachi picchiano selvaggiamente i gestori

La Spezia - Una silenziosa domenica di botte alla Spezia. Quando i gestori di un minimarket hanno negato di alcolici a due uomini è scattato il putiferio. Perchè al negozio si erano presentati ubriachi e volevano ancora bere. I due si sono scatenati, hanno percosso i gestori senza pietà, calci e pugni per poi mettere a soqquadro l'intero locale. Alla fine uno dei malcapitati gestori è dovuto ricorrere anche alle cure ospedaliere. Come se non bastasse, nella confusione generale e mentre l'uomo era a terra ferito i malviventi hanno rovesciato gli scaffali trafugando anche l'incasso, 150 euro, e un telefono cellulare.



Sul posto sono arrivati i carabinieri della Spezia che hanno cominciato a dare la caccia alla coppia. I militari dopo poco hanno rintracciato i responsabili: si tratta di due extracomunitari. Uno corrispondeva alla descrizione delle vittime e assieme al compare ha cercato di nascondersi tra le automobili. I due sono stati fermati e accompagnati in caserma per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato denunciato uno dei due aggressori.



Il giovane, 31enne, di origine tunisine, già noto ai militari operanti, dovrà rispondere di rapina, danneggiamento aggravato, lesioni personali. è stato anche denunciato perché non aveva al seguito un valido documento d’identità e sanzionato al pagamento di 400,00 euro poiché non rispettava quanto disposto dal dl 19/2020 in materia di misure di contenimento del covid 19. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare il complice.