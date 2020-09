Rapina, aggressione, violazione domiciliari: 44enne indiano finisce in carcere

La Spezia - La stazione carabinieri della Spezia principale ha arrestato ed associato al carcere di Villa Andreino un cittadino straniero di 44 anni, originario dell’India, da tempo dimorante nel centro cittadino, resosi responsabile di reiterate violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari alla quale era sottoposto. I carabinieri hanno puntualmente segnalato all’autorità giudiziara le violazioni commesse richiedendo l’aggravamento della misura.

L’indiano, ben noto alle forze dell’ordine, si è reso responsabile di una serie di fatti criminosi già a partire dal mese di maggio scorso quando è stato arrestato per rapina in danno di un supermercato cittadino, mentre sul finire di agosto nel centro storico, con la complicità di un altro straniero, ha commesso un’aggressione ai danni di un maghrebino, nella circostanza colpito al corpo ed alla testa con i cocci di vetro di una bottiglia rotta, ed infine, questo mese, è stato dapprima denunciato da personale della Questura della Spezia per porto non giustificato in luogo pubblico di oggetti atti ad offendere ed in seguito nuovamente arrestato in flagranza dai Militari della Stazione Carabinieri della Spezia princiale, poiché fermato nel quartiere Umbertino in violazione degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto.

Adesso dovrà attendere le decisioni del Magistrato, riguardo ai reati commessi, da una cella del carcere.