La Spezia - Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi, con nubi in lento aumento associate a deboli piogge serali. Queste le previsioni per oggi, sabato 23 maggio, sulla provincia spezzina. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23.2°C, la minima di 18.4°C.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Mare poco mosso.