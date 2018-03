Rami caduti e un'auto fuori strada. Vigili del fuoco al lavoro senza sosta

La Spezia - Occhi puntati sulle autostrade per il possibile gelicidio e le temperature in ribasso in vista della nottata. Nelle prossime ore è possibile che si innalzeranno e la situazione per lo Spezzino tornerà alla normalità.

Domani la giornata sarà caratterizzate dalla pioggia. Intanto tornando alla giornata di oggi solo sullo Spezzino sono almeno una decina gli interventi tra centro e periferia soprattutto per i rami caduti. Nella zona di Fabiano un automobilista è finito fuori strada e sono dovuti intervenire i pompieri per recuperare la sua auto.



In centro i pompieri hanno lavorato sui rami caduti sia in Piazza caduti per la libertà e in Via Fontevivo. Le immagini allegate fanno riferimento all'intervento di Fabiano e alla caduta del ramo in Via Fontevivo.