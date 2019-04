Raid anarchico in centro, la Procura presenta nuova una richiesta di sorveglianza speciale

La Spezia - Il procuratore del Tribunale della Spezia ha presentato una nuova istanza per l'ordine di sorveglianza speciale per i 14 anarchici coinvolti nei raid del 5 gennaio scorso nel corso del quale avevano imbrattato la fontana di Piazza Garibaldi, Via Prione e zone limitrofe con della vernice rossa. L'episodio richiese un gran lavoro da parte della Digos che in breve tempo riuscì a ricostruire l'intero episodio attribuibile ad un gesto di rimostranza per i provvedimenti attuati a carico di un giovane, tutt'ora in carcere, accusato di aver piazzato un ordigno a Firenze (davanti a una libreria associata a Casa Pound) a seguito del quale un artificiere, poliziotto salernitano, è rimasto gravemente ferito.

La richiesta del procuratore è stata depositata nei giorni scorsi e in merito dal tribunale di Genova alla prima presentazione era stata rigettata. Sarà la Direzione distrettuale antimafia a presentare in aula l'atto del procuratore.