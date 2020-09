Raggiunta quota 623 casi, 7 sono in Terapia intensiva

La Spezia - E' ancora una volta una giornata di deciso aumento dei casi positivi nella provincia spezzina e, in particolare, nel comune capoluogo.

I nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore sono 53 e così i casi attualmente attivi sul territorio provinciale balzano a 623, 50 in più di ieri (3 contagiati sono guariti). Sale anche il numero delle persone ricoverate in ospedale, passate da 66 a 71 (5 più di ieri), così come quelle in Terapia intensiva, salite a 7 (1 più di ieri).

Decisa crescita anche per le persone in sorveglianza attiva perché in contatto con casi conlcamati: ieri erano 716, oggi sono 763 (47 in più).

Non si registrano, invece, decessi di pazienti Covid-19 positivi, fermi a 151.



Sono 82, invece, i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

I 53 di Asl 5 sono composti da 28 contagi da contatto di caso confermato, 2 accessi in ospedale e 23 casi emersi da attività screening.

Nel resto della Liguria si sono registrati 5 casi in Asl 1 (4 da attività screening e 1 rientro da viaggio) 4 casi in Asl 2 (1 contatto di caso confermato, 1 rientro dall'estero e 2 da attività screening) e 20 Asl 3 (4 contatti di caso confermato e 16 da attività screening).

In totale i casi attualmente attivi in Liguria sono 2.141 (54 più di ieri), gli ospedalizzati sono 108 (6 più di ieri) e i ricoverati in Terapia intensiva sono 12.