Raggi di sole, rarità di una settimana plumbea

La Spezia - Godiamoci questi rari squarci di sole, gli unici di un'intera settimana perché già dal secondo pomeriggio le nuvole riprenderanno il completo sopravvento del cielo. La Spezia e la sua provincia si svegliano questa mattina fra sole e nuvole ma, appunto, non durerà a lungo: cieli coperti con deboli piogge in serata, sono previsti 1.8mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11.2°C, la minima di 5.3°C, lo zero termico si attesterà a 1214m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.