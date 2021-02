Raccordo, nuova chiusura per la galleria Fresonara

La Spezia - Nuovi lavori di adeguamento all'interno della galleria Fresonara, lungo il raccordo autostradale che congiunge il casello di Santo Stefano con La Spezia. E, di conseguenza, nuova chiusura. In particolare, sarà chiusa la carreggiata ovest – quella che accoglie il traffico in direzione del capoluogo – per poco più di un chilometro, con il traffico che sarà tradizionalmente deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata opposta, opportunamente attrezzata a doppio senso di circolazione. La chiusura e la conseguente modifica viaria scatterà da lunedì prossimo, 15 febbraio, a mezzanotte (nel senso che già l'intera giornata di lunedì sarà in vigore la chiusura) fino alle 22.00 del 17 marzo: questi i termini comunicati dalla Società autostrade ligure toscana. Altri lavori, di ben diverse entità e durata, toccheranno a brevissimo la A12: si tratta di un intervento di rifacimento della pavimentazione su due chilometri e mezzo di arteria, lungo la corsia di marcia della carreggiata nord (direzione Genova) tra La Spezia/Santo Stefano e Brugnato. Il traffico sarà deviato sul corrispondente tratto della corsia di sorpasso della carreggiata stessa, libera da lavorazioni; l'intervento durerà dalle 6.00 del 10 febbraio alle 22.00 del 12 febbraio. Sempre sulla A12 e ancora in direzione Genova, sono in corso lavori di sostituzione delle barriere laterali sia tra i caselli di Carrara e Sarzana, sia tra Sarzana e La Spezia/Santo Stefano. Fino al termine dei lavori, in programma alle 17.00 del 12 febbraio, nella manciata di chilometri interessati si viaggerà quindi 'invadendo' la carreggiata sud.