Raccolta fondi su Facebook e al Circolo Erix per Aldo e Antonio

La Spezia - Appelli, social e una raccolta fondi. Non si fermano solidarietà e speranza per i due velisti scomparsi il 2 maggio nell'Atlantico. Rosa Cilea, la moglie di Aldo Revello, è sostenuta da tanti cittadini comuni.

Dopo gli appelli in tv e la campagna di sostegno su Change.org, sul social network Facebook è comparsa un'altra campagna benefica dal titolo: "Aiutiamo Aldo e Antonio". Tra i sostenitori c'è anche il circolo Erix al quale si possono sottoscrivere le offerte.

La campagna prevede un tetto di 100mila euro e a pochi giorni dalla sua uscita ne sono stati raccolti oltre 15mila. A promuoverla per prima è l'attrice Marianna De Micheli, nota per la soap Centro Vetrine.



Nella pagina social dedicata all'iniziativa si legge: "Il 2 Maggio Aldo e Antonio sono scomparsi insieme alla barca a vela Bright nell'oceano atlantico. Le ricerche sono state interrotte.

Vogliamo aiutare Rosa Cilea, moglie di Aldo, e i genitori di Antonio, a coordinare le ricerche della barca, dei naufraghi e della verità sull'accaduto, consentendole libertà di azione e di movimento. I soldi saranno utilizzati per trasferte, consulenze e ricerche sul campo".



"Per chi non paga tramite facebook - si legge ancora nel post -il Circolo della Vela Erix, di cui siamo soci io e Davide Besana, si è offerto di raccogliere sul suo conto le donazioni via bonifico per Aldo e Antonio. Anche questi fondi saranno poi trasferiti alle famiglie dei due velisti scomparsi".



Per chi vuole versare il denaro al Circolo Erix

IBAN CDV Erix: IT54D0311149770 000000080144

Causale : per Aldo e Antonio