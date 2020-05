Quinto giorno senza decessi di pazienti Covid-19 positivi

La Spezia - La giornata di oggi, sabato 2 maggio, porta con sé una buona notizia per tutta la comunità provinciale spezzina: per il quinto giorno consecutivo negli ospedali Sant'Andrea e San Bartolomeo non si sono registrati decessi di pazienti Covid-19 positivi.

Lo hanno comunicato la direzione sanitaria e la direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 facendo riferimento alle 24 ore che intercorrono tra le 14 di ieri e le 14 di oggi.



Le vittime in Asl 5 restano quindi 124, e la speranza è che anche nei prossimi giorni non debbano registrarsi decessi.