Quindici ore sul tir pieno di merci pericolose senza riposare

La Spezia - Durante la campagna “Alto impatto merci pericolose” disposta dalla Polizia Stradale nelle giornate del 5, 6 e 7 agosto, gli agenti della Spezia, ha proceduto al controllo di venticinque tir carichi di merci pericolose e quindi regolate da normative specifiche, merci che sono soggette a particolari controlli e restrizioni data la potenziale pericolosità: esplosivi, materiali infiammabili, corrosivi e radioattivi. Sono state elevate diverse sanzioni riguardanti l’irregolarità del trasporto della merce. Caso limite quello di un conducente italiano di un mezzo che trasportava azoto che è risultato da un controllo dell’apparecchiatura cronotachigrafo, aver guidato una media di quindici ore giornaliere senza riposare.



All’autista sono state contestate sei infrazioni per un totale di 1.821 euro con la detrazione di sessanta punti sulla patente professionale. La Stradale dall’inizio dell’anno ha controllato 2.326 autoarticolati di cui 110 con carichi di merci pericolose. Sono state elevate 2.128 sanzioni al Codice della Strada di cui dieci sanzioni per violazioni riguardanti la sicurezza del trasporto delle merci pericolose. Questi servizi rientrano nell’attività della Polizia di Stato per garantire standard di sicurezza sempre più elevati nelle nostre città, come nelle strade e autostrade del territorio, con particolare attenzione in questi giorni traffico intenso e con la maggior presenza di turisti nella nostra provincia.