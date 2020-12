Quattro vittime nello Spezzino, settanta i nuovi contagi

La Spezia - Cresce ancora il dato delle vittime da Covid-19 in Liguria, i dati diffusi oggi contano infatti 19 persone venute a mancare fra il 27 novembre e il primo dicembre. Quattro di queste, due donne di 79 e 83 e due uomini di 73 e 82 anni, sono mancate all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono invece 349, 70 dei quali nello Spezzino mentre i tamponi effettuati sono stati 4.620

Per quanto riguarda i casi attualmente attivi nella nostra provincia salgono dai 1871 di ieri ai 1885 di oggi mentre il dato degli ospedalizzati cala di una unità, stabile invece quello dei 12 in terapia intensiva. Sul territorio regionale i casi attualmente attivi sono 12.043 mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 9662, 759 dei quali nella nostra provincia.



Di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 45



SAVONA (Asl 2): 50



GENOVA: 173, di cui:

• Asl 3: 137

• Asl 4: 36



LA SPEZIA (Asl 5): 70

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 11