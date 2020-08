Due positivi in Asl 5. I numeri del coronavirus

La Spezia - Nove positivi in più rispetto a ieri in Liguria di cui 2 in Asl5. Uno di questi è caso di contatto confermato, l'altro in fase di screening e i 3 guariti. Restano 28 i positivi in Asl5. Sono questi i dati contenuti nel bollettino giornaliero sugli aggiornamenti del coronavirus in Liguria e alla Spezia. Sono 23 i ricoverati Covid-19 positivi sul territorio regionale e uno risulta essere in Asl5. Nessun ospedalizzato è in terapia intensiva. Sono poi 198.244 (+1.327) i tamponi effettuati e 7.552 (+7) i liguri guariti dal coronavirus con due test negativi di fila. Ammontano a 712 i liguri in sorveglianza attiva di cui 165 in Asl5. Le persone in isolamento domiciliare sono a 193, tre più di ieri. I decessi di pazienti Covid-19 positivi restano a quota 1.568, le vittime in Asl 5 sono 143.