Quattro nuovi ricoveri nello Spezzino, altri 221 positivi in Liguria

La Spezia - Sono 221 i nuovi positivi al Covid 19 individuati nelle ultime 24 ore in Liguria grazie a 4.028 tamponi molecolari e 2.707 antigenici rapidi. Il dato più alto è quello di Imperia dove si registrano 81 nuovi casi mentre sono 40 quelli del Savonese e 73 totali nelle due Asl di Genova. Nello Spezzino i nuovi positivi sono 27 rispetto ai 13 di ieri.

Sale a 3.532 (376 nello Spezzino) il numero totale dei liguri deceduti da inizio pandemia, dieci dei quali aggiunti nel bollettino odierno e mancati fra il 12 e il 15 febbraio. Scende invece di nove unità il numero degli ospedalizzati che ad oggi sono 646 in tutta la Liguria fra media intensità e terapia intensiva (59) dei quali 119 totali, quattro più di ieri, fra San Bartolomeo e Sant'Andrea dove le terapie intensive restano 5.

Per quanto riguarda il dato dei liguri in isolamento domiciliare si passa dai 4.396 di ieri ai 4.314 di oggi con un calo di 82 soggetti mentre i nuovi guariti sono 243 per un totale di 64.956 da inizio pandemia. Dei 5.742 casi liguri invece 775 sono in Asl5 dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 662.