Quattro nuovi casi di coronavirus ricoverati al Sant'Andrea

La Spezia - Per un paziente che guarisce oggi il bollettino della direzione sanitaria aziendale della Asl 5 ne segnala quattro nuovi che hanno contratto il coronavirus.

Si tratta di quattro uomini, tutti ricoverati in isolamento presso la struttura complessa di Malattie infettive dell'ospedale Sant'Andrea.



Uno ha 61 anni ed è residente nel comune di Riccò del Golfo, un altro ha 48 anni ed è residente nel comune di Arcola, il terzo di anni ne ha 72 ed è residente nel comune della Spezia, e infine il quarto ha 64 anni ed è residente nel comune di Luni.

Lo stato di salute è discreto per tutti.



Il 54enne residente a Pignone giudicato dismissibile dallo staff medico è in attesa di trovare una sistemazione domiciliare adeguata alla convalescenza.



Come avevano preannunciato le autorità, ci saranno con molta probabilità tanti altri casi, pertanto è necessario attenersi alle disposizioni per il contenimento del contagio.