Quattro i ricoverati in meno, in calo i positivi

La Spezia - Continua il trend in decrescita dei positivi Covid nel territorio dell'ASL5. Ad oggi sono 53, un calo di quattro unità che fa il paio con la stessa diminuzione registrata ieri. Sono sempre otto i pazienti trattati in terapia intensiva. Sono 19 i nuovi positivi identificati (11 contatto di caso confermato, 8 da attività di screening) ma in numeri assoluti il totale spezzino è di 1040, ovvero 14 in meno rispetto a ventiquattro ore fa. Crescono invece le sorveglianze attive, da 676 a 805.

Sono 2.385 i tamponi effettuati in tutta la Liguria tra ieri e oggi con 121 nuovi positivi di cui 114 con sintomi. Il focolaio principale è ormai Genova con 1.552 positivi (+10), seguita dalla Spezia. Numeri più contenuti a Savona (236) e Imperia (223). Il totale regionale è di 3.435 positivi, con 270 tamponi ancora in fase di verifica. Negli ospedali liguri ci sono 190 pazienti - in crescita sia al San Martino (+6) che a Villa Scassi (+4) -, di cui 23 in terapia intensiva. Crescono gli isolamenti domiciliari arrivati a quota 1.687 (+15) ed i guariti: 8.824 (+87). Si registra il decesso di un 77enne presso l'ospedale San Martino che porta il totale delle vittime a 1.610.