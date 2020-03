Quattro denunciati perchè non restano a casa

La Spezia - Anche oggi è scattato il servizio di controllo delle pattuglie della Polizia Locale sul rispetto delle prescrizioni in ordine all'emergenza sanitaria in atto. Due cittadini bengalesi di 32 e 21 anni sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per violazioni dell'Ordinanza del sindaco Peracchini sul divieto di frequentazione e stazionamento nei giardini pubblici. Stavano infatti seduti a chiaccherare in una panchina prossima al monumento a Giuseppe Garibaldi. Altra violazione penale, sempre riguardante l'articolo 650 del codice penale, è stata contestata ad un settantaquatrenne spezzino residente al Favaro che ha abbondonato la propria residenza per raggiungere un'abitazione con giardino e partecipare ad una grigliata con due amici ivi domiciliati. Sono stati alcuni abitanti del quartiere ad allertare la centrale operativa della Polizia Locale.



Denunciata infine per il mancato rispetto delle prescrizioni governative una donna sessantaquatrenne spezzina residente nel quartiere Umbertino colta però nel quartiere del Canaletto mentre passeggiava senza fornire alcuna giustificazione effettiva alla sua lontananza dalla residenza e al suo permanere prolungato al Canaletto anch'esso segnalato da alcuni residenti. Il pattugliamento del territorio disposto dal Comando di via Lamarmora d'intesa con l'assessore alla sicurezza Medusei ha in generale dato modo di constatare, al di là delle violazioni constatate, una sensibile diminuzione dei frequentatori in particolare del centro cittadino monitorato costantemente.