Quattro casi di "suina" alla Spezia, ieri un ricovero per polmonite

La Spezia - Quattro casi di influenza H1N1 alla Spezia. Lo riporta l'agenzia di stampa Ansa e l'ultimo ricovero, risalente a ieri non è di "suina" ma si tratta di un caso di polmonite.

Come riporta Ansa, l'ultima persona ricoverata per H1N1 si è affidata alle cure del Sant'Andrea una settimana fa circa. Si tratta di un ultraquarantenne che si trova in terapia intensiva.

Un'altra donna era stata ricoverata nelle scorse settimane poi trasferita, a Monza, dopo che era stato accertato il contagio da H1N1. Attualmente sarebbe in "lieve miglioramento". A inizio gennaio si era verificato un caso definito "particolarmente severo": si tratta di un uomo ultracinquantenne, oggi uscito dal reparto di rianimazione e in riabilitazione presso una struttura dello Spezzino.

Un'altra donna è invece ricoverata tuttora in rianimazione al Sant'Andrea della Spezia. L'ultimo ricovero in ordine di tempo, precisa Ansa, è avvenuto ieri ma le analisi hanno smentito una infezione da virus H1N1: si tratta invece di polmonite.