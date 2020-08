Quasi cinquemila controlli in due mesi per la Guardia Costiera

La Spezia - Saranno più di trenta i militari della Guardia Costiera pronti ad intervenire in caso di necessità in questo weekend di Ferragosto che nello Spezzino sarà particolarmente affollato.

Domani infatti la giornata prenderà il via con un collegamento in videoconferenza insieme a tutti gli Uffici Marittimi della Liguria con la Sala Operativa della Guardia Costiera di Genova, alla quale presenzierà il Direttore Marittimo, Ammiraglio Ispettore Nicola Carlone per fare il punto della situazione.



Il fine settimana di vacanza giunge inoltre due mesi dopo l'avvio dell'operazione “Mare sicuro 2020” che hanno visto le unità del Compartimento Marittimo della Spezia percorrere in varie missioniun totale di 16.423 Miglia Nautiche, pari a 30.415 kilometri, ovvero 8 volte la navigazione dal porto della Spezia a quello di Trieste e ritorno.

Fino ad oggi sono stati inoltre effettuati 2215 controlli ambientali e antinquinamento; 852 verifiche demaniali comprese quelle negli stabilimenti balneari, e 1796 sono stati invece i controlli sul diporto e il rispetto delle normative vigenti e dell'ordinanza di sicurezza balneare. I soccorsi effettuati e coordinati sono stati invece 40 mentre il dato delle persone assistite e salvate sale a 69. Nell'ambito dell'attività di ricerca e recupero sono state infine assistite 17 unità.



La Guardia Costiera raccomanda sempre di prestare la massima attenzione e di attenersi scrupolosamente sia alle norme che regolano l’uso del mare sia alle disposizioni sul distanziamento sociale, soprattutto in giornate di afflusso particolarmente intenso.