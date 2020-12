Quasi 300 positivi in meno nello Spezzino, ma ci sono altre due vittime

La Spezia - Il regalo di Natale è un crollo dei positivi nello Spezzino: la nostra provincia, questo dice il bollettino diffuso oggi dalla Regione, conta ora 804 contagiati dal Covid-19, mentre ieri erano 1.095, con un decremento di quasi 300 unità. Merito questo in massima parte della cospicua quantità di guariti registrati nelle ultime 24 ore, di cui si ha il dato a livello regionale: 1.607 (50.323 da inizio pandemia). Un dato che è quasi quattro volte quello dei nuovi positivi: 445 quelli rilevati nelle ultime 24 ore su 4.130 tamponi molecolari effettuati oltre a 2.416 tamponi rapidi antigenici. Di questi nuovi positivi, 69 risiedono nello Spezzino.



A livello regionale i ricoverati con positività al coronavirus sono 727 (-24), di cui 64 in terapia intensiva. Restano 118 in Asl5, di cui 5 in Ti; nel dettaglio, ci sono 111 ospedalizzati al San Bartolomeo (-2), di cui 4 in Ti, e 7 (+2) ospedalizzati al Sant'Andrea, di cui uno in Ti. E toccano quota 2.842 i deceduti con positività al Covid in Liguria, complici gli 11 lutti refertati dal bollettino odierno, dieci dei quali risalenti agli ultimi tre giorni e uno al 18 dicembre. Nel novero anche due persone che se ne sono andate al San Bartolomeo di Sarzana il 23 dicembre: si tratta di due uomini di 84 e 87 anni (in Asl5 i decessi di pazienti con positività al Covid arrivano quindi a 286). Sono infine 4.942 (-265) i liguri in isolamento domiciliare e 5.690 (di cui 679 in Asl5) quelli in sorveglianza attiva.