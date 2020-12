Quarantuno nuovi positivi e un decesso in provincia

I numeri del virus: tre nuovi ricoveri in ospedale. In tutto il territorio regionale le persone in sorveglianza attiva sono 6.317, 787 sono in provincia della Spezia.

La Spezia - Sono 271 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 4.041 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Alla Spezia si sono registrati 41 nuovi contagi e si allunga la lista delle vittime: si tratta di una donna di 83 ricoverata al San Bartolomeo di Sarzana e mancata nella giornata di ieri. Nell'aggiornamento delle schede decessi, in Liguria, tra il 17 e il 18 dicembre hanno perso la vita 12 persone.

Attualmente in provincia della Spezia il numero totale dei positivi è di 1.322 persone. Per quanto riguarda le persone ricoverate in ospedale, su tutto il territorio regionale, sono 773 delle quali 71 si trovano in Terapia intensiva. Per quanto riguarda lo Spezzino si registrano tre nuovi ricoveri, con un totale di 108. Di questo totale, 6 persone si trovano in Terapia intensiva (5 al San Bartolomeo, 1 al Sant'Andrea della Spezia). Gli isolamenti domiciliari sono 6.324, 356 in meno rispetto al giorno precedente. In tutto il territorio regionale le persone in sorveglianza attiva sono 6.317, 787 sono in provincia della Spezia.