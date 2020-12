Quarantotto positivi in più alla Spezia, due decessi al San Bartolomeo

In Liguria torna a crescere per la prima volta dopo molte settimane il numero degli attualmente positivi che sono 7.627 in totale, cioè 40 in più di ieri.

La Spezia - Sono 285 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 3.126 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. I decessi sono due e riguardano entrambi l'Asl5: si tratta di due donne di 86 e 77 anni, entrambe ricoverate all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Torna a crescere per la prima volta dopo molte settimane il numero degli attualmente positivi che sono 7.627 in totale, cioè 40 in più di ieri. I nuovi guariti sono 243, meno dei nuovi positivi.



Casi nelle ultime 24 ore.

IMPERIA (Asl 1): 24

SAVONA (Asl 2): 43

GENOVA: 169, di cui:

· Asl 3: 124

· Asl 4: 45

LA SPEZIA (Asl 5): 48

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1



Casi attuali provincia per provincia.

SAVONA - 1.103

LA SPEZIA - 1.340

IMPERIA - 506

GENOVA - 4.123

Residenti fuori Regione/Estero - 212

altro/in fase di verifica - 343

TOTALE - 7.627



Attualmente in ospedale.

Negli ospedali sono 765 i pazienti ricoverati, di cui 70 in terapia intensiva.

Asl5 globale 105 bassa e media terapia intensiva, 6 rianimazione (-3 rispetto a ieri)

Asl5 Sarzana 102 bassa e media terapia intensiva, 5 rianimazione (-2 rispetto a ieri)

ASL5 Spezia 3 bassa e media terapia intensiva, 1 rianimazione (-1 rispetto a ieri)



Soggetti in sorveglianza attiva

ASL 1 - 1472

ASL 2 - 666

ASL 3 - 2793

ASL 4 - 511

ASL 5 - 807

Liguria - 6249