Quarantena violata due volte e alcolici dopo le 21. Umbertino sotto la lente

La Spezia - Positivo al Covid-19 e continuava ad uscire di casa. E' stato denunciato due volte di fila un giovane domenicano, residente nell'Umbertino, incappato in un controllo dei carabinieri lo scorso fine settimana. L'uomo adesso rischia fino a 18mesi di arresto e 5mila euro di multa.

Questa non è l'unica attività condotta dai militari negli ultimi sette giorni, chiamati assieme alle altre forze dell'ordine a monitorare il rispetto delle regole contro la diffusione del virus. In totale sono state controllate 500 persone e monitorati almeno 100 esercizi pubblici. Verifiche che hanno portato a 28 sanzioni in una settimana.

Come detto il sorvegliato speciale è stato il quartiere Umberto I dove gli uomini dell'Arma hanno rilevato riscontrate 16 violazioni alle norme: oltre alla violazione del divieto di assembramento, in un caso è stata riscontrata anche la violazione al divieto, imposto dal Comune della Spezia, di consumare alcolici all’aperto dopo le 21.